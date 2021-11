Une crème brûlée au thé vert

L'établissement propose plusieurs formules : entrée et plat à 16€, plat et dessert à 15€ et, c'est assez rare pour le souligner, entrée et dessert pour 13€. Pratique pour les petites faims ! Ce jour-là, ça n'est pas mon cas alors je choisis l'offre complète à 19€. En entrée, des mini-burgers de thon obtiennent mes faveurs contre une tranche de foie gras et son chutney de mangue ou un pressé de légumes fromage frais. C'est frais et permet d'engager le repas en douceur. Je poursuis avec une brochette de Saint-Jacques, servie avec un risotto. Rien à redire. En plus le service est rapide. Enfin, je me laisse convaincre en dessert par une crème brûlée au thé vert. C'est original et bon. À l’intérieur, L'ours a le charme des édifices tout en pierre de Caen.

Pratique. L'ours, place Saint-Sauveur à Caen. Tél. 09 81 48 81 47