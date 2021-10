Guénhaël Huet veut "un débat public sur l'énergie"

Le débat sur l'énergie n'en finit pas de suciter les réactions depuis l'annonce de la catastrophe de Fukushima. Les uns après les autres, les élus réclament qu'une reflexion ai lieu sur le rapport de la France à l'énergie. Pour le député Maire d'Avranches,"La catastrophe nucléaire de fukushima, mais également l’exploitation du gaz de schiste, la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’utilité des énergies renouvelables et bien entendu la hausse importante des prix de l’essence, de l’électricité et du gaz domestique sont autant d’éléments qui placent l’énergie au premier plan de nos préoccupations. Comment peut-on demander au consommateur de faire des économies ou, de manière générale, de changer ses comportements si on ne l’associe pas réellement aux enjeux et aux décisions, s’il n’est pas partie prenante de la politique de l’énergie ? Le temps du secret, de l’opacité voire du mépris manifesté par quelques grandes institutions oeuvrant dans le domaine de l’énergie, doit être révolu. Le gouvernement doit, en conséquence, prendre l’initiative d’un débat public national sur l’énergie. Son organisation pourrait être utilement confiée à la commission nationale du débat public qui en garantirait l’indépendance et la transparence".