Paris (AFP). Ligue des champions: Lyon proche de la sortie, le Bayern chute à Arsenal

Lyon s'est approché de l'élimination en s'inclinant 3-1 face au Zenit à Saint-Pétersbourg alors qu'Arsenal s'est relancé en infligeant au Bayern Munich sa première défaite de la saison (2-0), mardi lors de la 3e journée de Ligue des champions. . Gr.E - Leverkusen-Roma, c'est fou ! Bayer Leverkusen (GER) - AS Rome (ITA): Ouf, cardiaques, s'abstenir! Le Bayer et la Roma se sont quittés sur un 4-4 au bout des rebondissements: Leverkusen a d'abord mené 2-0 sur un doublé de Chicharito Hernandez (4e s.p., 19e) auquel a répondu un doublé de De Rossi (29e, 38e). La Roma prenait le large à 4-2 grâce à un coup franc direct de Pjanic (54e) et un but de Falque servi par Gervinho (73e), mais Leverkusen égalisait grâce à Kampl (84e) et Memedi (86e). La Roma est la grande perdante puisqu'avec ce deuxième point glané seulement, elle reste lanterne rouge du groupe, alors que les Allemands restent deuxièmes. BATE Borisov (BLR) - Barcelone (ESP): le Barça n'a pas forcé son talent pour s'imposer tranquillement 2-0 au Belarus, sur un doublé de Rakitic (48e, 65e) et des passes décisives de Neymar, toujours aussi important depuis la blessure de Messi. Le champion d'Europe en titre profite du nul de l'autre match pour s'envoler au classement avec 7 points, tandis que le BATE (3e) reste à la lutte pour le deuxième billet. . Gr.F - Arsenal encore en vie Arsenal (ENG) - Bayern Munich (GER): après deux revers, les Gunners ont arraché une victoire capitale, de surcroît face à l'ogre munichois qui chute pour la première fois de la saison. Giroud a délivré les Anglais après une mauvaise sortie de Neuer (77e), qui avait pourtant réalisé un arrêt incroyable sur une tête de Walcott et affolé les réseaux sociaux (33e), avant qu'Özil n'enfonce le clou (90e+4). Le Bayern, stérile malgré une possession de 70%, connaît un coup d'arrêt mais reste en tête après ses deux premières victoires. Dinamo Zagreb (CRO) - Olympiakos (GRE): en l'emportant en Croatie sur un but d'Ideye (78e), les Grecs réalisent une excellente opération et reviennent à hauteur du Bayern au classement. Olympiakos, initialement pressenti pour disputer la 3e place au Dinamo, peut toujours croire aux 8e de finale. . Gr.G - Chelsea neutralisé à Kiev Dynamo Kiev (UKR) - Chelsea (ENG): les Blues de Jose Mourinho, qui s'étaient repris samedi (2-0 contre Aston Villa) alors qu'ils traversaient une crise de résultat, ont de nouveau ralenti en étant neutralisés en Ukraine (0-0), si bien qu'ils restent 3e et derrière le Dynamo au classement. Il faudra du coup le battre à Londres dans quinze jours. Porto (POR) - Maccabi Tel-Aviv (ISR): sans surprise, les Portugais ont dominé les Israéliens et pris seuls la tête du classement. Aboubakar a ouvert la marque de la tête (37e) puis fait la passe décisive pour Brahimi (41e). Gr.H - Lyon plombé en Russie Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Lyon: l'OL n'y arrive décidément pas, et n'a jamais vraiment pu tenir la dragée haute aux Saint-Pétersbourgeois, qui garnissent leur carton plein d'une troisième victoire (3-1). L'espoir lyonnais suscité par l'égalisation de Lacazette, d'une subtile "Madjer" (49e), n'a pas duré, avec des buts d'Hulk d'une frappe puissante (56e) et de Danny au bout d'un contre (82e), après l'ouverture du score de Dzyuba en tout début de match (3e). Si le groupe se décante, c'est au détriment de Lyon, qui sauf miracle luttera pour être reversé en Europa League. Valence (ESP) - La Gantoise (BEL): les Espagnols ont conforté leur 2e place en gagnant contre de vaillants Belges (2-1), tout juste battus par une frappe déviée dans ses filets par Mitrovic (72e). Auparavant, Foket (40e) avait égalisé après un premier but contre son camp de Nielsen (15e) en première période.

