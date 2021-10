Quetta (Pakistan) (AFP). Pakistan: au moins 11 morts dans l'explosion d'un car dans le sud-ouest

Au moins onze personnes sont mortes lundi et 22 ont été blessées dans l'explosion d'une bombe visant un autocar à Quetta dans la province du Balouchistan (sud-ouest du Pakistan), ont indiqué des sources officielles. L'explosion a eu lieu à la tombée de la nuit, quand les gens qui travaillent à Quetta rentrent chez eux en banlieue. "Le bilan de l'explosion dans le car est de 11 morts et 22 blessés", a déclaré à l'AFP le ministre de l'Intérieur de la province, Akbar Hussain Durrani. Un précédent bilan faisait état de 10 morts et de 23 blessés, dont cinq étaient considérées comme étant dans un état critique. "Une personne est ensuite morte à l'hôpital. Quatre blessés sont toujours dans un état critique", a indiqué le docteur Noor Baluch, un chirurgien. L'autocar transportait des travailleurs, a indiqué M. Durrani, sans être en mesure de fournir d'autres détails sur les circonstances de l'explosion. Le commandant Abdul Razzaq, des services de police spécialisée, a indiqué que l'engin explosif était "probablement à retardateur". "L'engin explosif pesait jusqu'à 6 kilogrammes et était placé à l'arrière du véhicule", a-t-il dit. Un haut responsable policier, Waheed Khatak, a indiqué à l'AFP que la bombe avait explosé alors que le car se trouvait près d'un pont dans la banlieue de Quetta. La province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, dont Quetta est la capitale, est régulièrement le théâtre de soulèvements islamistes ou séparatistes. Début 2013, plus de 180 personnes avaient été tuées dans deux attentats suicides qui avaient constitué une des attaques les plus sanglantes contre la minorité chiite Hazara. Les rebelles séparatistes du Balouchistan, qui réclament plus d'autonomie et le contrôle des ressources gazières et minérales de la province, ont aussi fréquemment visé les forces de sécurité.

