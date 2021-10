Ivry-sur-Seine (AFP). Saisie record de cannabis: Hollande espère un coup fatal porté au trafic de drogue

Le président François Hollande s'est félicité dimanche de la saisie record à Paris de plus de 7 tonnes de résine de cannabis, espérant qu'il s'agissait d'un "coup fatal" porté au trafic de drogue, lors d'une visite à la Direction des enquêtes douanières. "C'est très important que la République vienne rendre hommage à tous ceux qui se dévouent dans l'anonymat", a-t-il déclaré peu après son arrivée à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Avec celle réalisée dans la région marseillaise cet été (6 tonnes de cannabis), "ces deux très grosses prises ont pu contribuer à porter un coup que j'espère fatal à des organisations criminelles", a-t-il salué. "Je suis venu féliciter les agents des douanes qui ont été capables cette nuit, après un long travail, de saisir plus de 7 tonnes de cannabis. C'est la plus grosse prise depuis longtemps, historiquement sans doute la plus importante à Paris", s'est réjoui le chef de l'Etat lors de cette visite surprise, annoncée à la toute dernière minute par son entourage. "C'est dire si nous sommes capables, grâce aux douanes et aux autres forces qui concourent à la lutte contre les trafics, de porter des coups très sérieux aux organisations criminelles. Parce que derrière ces valises retrouvées, ce sont des organisations criminelles qui ont d'ailleurs des liens avec d'autres organisations, y compris terroristes", a-t-il relevé. "La direction des douanes est pleinement impliquée dans la lutte contre les trafiquants mais aussi dans la lutte contre les terroristes, y compris à travers des vérifications multiples () qui ont permis d'arrêter un certain nombre de malfaiteurs et de terroristes", a ajouté M. Hollande. La douane a saisi, dans la nuit de samedi à dimanche, quelque 7,1 tonnes de résine de cannabis à bord de trois véhicules garés dans le XVIe arrondissement de Paris, plus grosse prise en France depuis deux ans. Cette découverte, dans le XVIe arrondissement, un des quartiers chics de la capitale, est le fruit d'une enquête de plusieurs semaines menée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), ont indiqué des sources proches du dossier, qui confirmaient une information de BFMTV. L'enquête a été conduite à la suite de plusieurs prises réalisées depuis la fin de l'été, notamment les 320 kg de résine de cannabis découverts début septembre à Bayonne, et les 193 kg à Rouen le 7 octobre, a affirmé l'une de ces sources, sans plus de précision. Les trois véhicules étaient garés le long d'un boulevard de cet arrondissement de l'ouest de Paris. Personne n'a été interpellé à l'occasion de cette saisie. L'enquête se poursuit. Il s'agit vraisemblablement de la plus grosse prise jamais réalisée à Paris intra-muros, selon cette source. La douane réalise plus de 80% des saisies de stupéfiants en France.

