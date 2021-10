Paris (AFP). François Hollande invité de RTL lundi de 7h30 à 8h30

Le président François Hollande sera l'invité de RTL lundi matin de 7h30 à 8h30, à quelques heures de son intervention à la conférence sociale boycottée par la CGT, a annoncé dimanche la station de radio. "Le président de la République sera interrogé dès 7h30 par Olivier Mazerolle et Francois Lenglet au cours d'un RTL Matin spécial dirigé par Yves Calvi", a indiqué RTL dans un communiqué. "À partir de 8h00, François Hollande répondra aux questions d'Yves Calvi et des auditeurs de RTL qui ne manqueront pas de revenir sur la situation économique du pays, l'accueil des réfugiés, le conflit à Air France, la grogne des policiers, des étudiants et surtout des maires confrontés à la baisse des dotations publiques, sur l'intervention de l'armée française en Syrie ou encore la campagne des élections régionales, dernier scrutin du quinquennat", a ajouté RTL. La dernière intervention de ce type du chef de l'Etat sur une radio remonte au 5 janvier dernier. Il avait été l'invité pendant deux heures de France Inter, deux jours avant l'attentat meurtrier contre Charlie Hebdo. Il avait alors répondu aux questions des auditeurs tout comme il l'avait fait en mai 2014 pour le deuxième anniversaire de son élection à l'Elysée. "Le président a souhaité cette intervention médiatique le jour de la tenue de la 4e conférence sociale", qu'il ouvrira en fin de matinée, a-t-on indiqué dans son entourage. Un rendez-vous que François Hollande veut emblématique de son quinquennat mais qui se déroule cette année dans un climat social plombé par le conflit à Air France, et que la CGT, premier syndicat, a décidé de boycotter. Le président a choisi cette "radio populaire, à l'audience importante" qui lui "permettra de dialoguer avec les auditeurs, d'expliquer son action et de répondre aux questions et interpellations" des Français, ajoute-t-on à l'Elysée. " perd 3 points dans les sondages. Au lieu de remettre en question sa politique, il fonce sur pour se justifier ", a ironisé sur Twitter Sébastien Huyghe, porte-parole des Républicains. Le chef de l'Etat a vu sa cote de popularité baisser de trois points (20% contre 23% en septembre), selon un sondage Ifop publié dimanche dans le JDD. A l'inverse, sa cote a grimpé de 5 points (36% contre 31%) dans le tableau de bord Ifop/Fiducial pour Paris Match et Sud radio publié mardi.

