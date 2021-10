Lycéens : ils ont fait classe chez NXP

Du mercredi 6 au vendredi 8 avril, 24 élèves de seconde du lycée Jules Verne de Mondeville ont en effet investi les locaux de l’entreprise à l’occasion de la semaine de l’industrie et d’un dispositif appelé “Classe en entreprise”. “C’est pour nous la possibilité d’encourager les vocations scientifiques”, a souligné Jean-Yves Muller, Pdg de NXP Semiconductors France. Et pour les élèves, l’opportunité d’approcher de près la réalité du monde en entreprise et de vivre une expérience plus concrète que celle du “stage de 3ème”. Car pendant ces trois jours, la classe a alterné entre cours traditionnels et ateliers pratiques avec les salariés de l’entreprise.

Un nouveau bac

“C’est un dispositif remarquable par son caractère innovant”, a indiqué Catherine Sarlandie de la Robertie, recteur de l’Académie de Caen. La “classe en entreprise” a aussi été l’occasion de promouvoir la filière sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D), un nouveau baccalauréat technologique proposé à la rentrée de septembre.