Centre-ville : les supérettes reviennent en force

Rue Saint-Jean, les habitants du quartier bénéficient depuis plusieurs mois d’un Carrefour Express. En centre-ville, rue de Vaucelles, un magasin Petit Casino est sur le point d’ouvrir ses portes au pied de l’ex-BHV. Lidl, déjà bien implanté à Ifs, Mondeville et rue du Général Moulin à Caen, s’apprête lui aussi à ouvrir un nouvel espace avenue de Tourville.



Jusqu’alors, seul Monoprix, et un peu plus à l’écart Leclerc, avaient résisté avec succès au déploiement d’hypermarchés éloignés du centre ville. On assiste aujourd’hui à un retournement de situation, la population des grands centres urbains - de plus en plus de jeunes célibataires et de retraités - évoluant dans sa composition comme dans ses pratiques d’achat.Cette nouvelle tendance n’a pas échappé aux grandes marques alimentaires qui réinvestissent dans ce nouveau marché. “C’est pratique pour les horaires”, témoigne une cliente. Et très utile pour les courses quotidiennes”.