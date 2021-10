Près de Rouen : Thierry Chapuis, l’amoureux des belles anglaises

Ah les belles autos anglaises qui en font rêver plus d’un. Thierry Chapuis, ancien dirigeant d’une grande surface, a lui réalisé son rêve. En 2008, il ouvre Overdrive à St-Jean-du-Cardonnay, où il propose des voitures britanniques qui datent de plusieurs décennies. Un concept unique en Normandie. “Je me suis passionné pour ces voitures à la fin des années 1970. J’ai très vite roulé en Triumph. À l’époque, il n’y avait pas toute cette mode, elles ne coûtaient pas cher.”

De 7 000 à 77 000 €

40 ans plus tard, les prix ont flambé. À Overdrive, les Austin, Aston Martin ou Rolls Royce trouvent preneurs chez les chefs d’entreprises et professions libérales. À des prix très variables : "Les prix, c’est comme chez Tintin, c’est entre 7 000 et 77 000 €", s’amuse Thierry Chapuis. En sept ans d’existence, Overdrive a écoulé 150 bijoux mécaniques, dont la moitié auprès de la clientèle normande. "Les acheteurs sont souvent des gens qui réalisent leur rêve d’enfance. Ces voitures, ce sont leurs jouets. Et ils veulent un jouet qui marche." C’est aussi pour cette raison qu’Overdrive propose des pièces détachées pour palier toute lacune. Et en bon passionné, Thierry Chapuis partage son amour de la mécanique : "Je donne les deux trois astuces pour pouvoir faire face à une panne."

Un professionnalisme qui porte ses fruits : même les Anglais viennent le voir : "Ils ont nos coordonnées. Ils sont heureux de voir que l’on met en avant leur patrimoine. Ils disent qu’ils n’ont pas ça chez eux." Pour un amoureux de l’Anglerre, le compliment vaut son pesant d’or.