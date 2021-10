"Je tuerai un magistrat"

A plusieurs reprises, le détenu a menacé la procureur : Magistrat de m…., salle petite p…, la place d'un magistrat est dans un trou, avec une balle dans la tête…

L'homme comparaît menotté, encadré par quatre agents des services pénitentiaires.

Le détenu est incarcéré depuis 2012 pour de tels outrages et menaces, il était libérable en 2019. Mais sa peine ne cesse de s'allonger, au fur et à mesure qu'il réitère ses menaces: je reconnais les fais, je ne les regrette pas, ça ne sert à rien de regretter, assume-t-il: je hais les magistrats et lorsque je sortirai de prison, j'abattrai un magistrat. Frissons dans le public présent à l'audience…

Vous êtes entré en prison en 2010, vous en êtes sorti quand, interroge le président ?

Ca c'est la pétaudière de la justice, vous ne savez mêm pas quand je suis sorti, ironise le détenu.

Vous ne voulez pas sortir de prison? interroge le président.

C'est à vous de voir. Vous libérez les détenus radicalisés qui menacent notre Nation, Vous êtes un danger. Les dangers il faut les éliminer et j'abattrai un magistrat, répond le détenu à son juge, précisant qu'il avait déjà repéré sa cible sur le territoire métropoitain, et ajoutant ma guerre contre les magistrats, elle fait que commencer. Quand je vais sortir de prison, il va y avoir des surprises dans la magistrature. J'ai beaucoup de respect pour les policiers, mais pas pour vous. Je suis en guerre avec vous, que ce soit clair, net et précis.

L'homme n'explique pas vraiment pourquoi cette haine. Il voudrait venger un ami, mais aussi de l'inaction de la justice sur ce qu'il aurait subit durant son enfance.

Le détenu a été condamné à 2 ans de prison supplémentaires.