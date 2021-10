Un nouveau mode de jeu pour "Call of Duty: Black Ops III" et des zombies

- Une nouvelle approche de jeu -

Les joueurs de "Black Ops III" auront la possibilité de choisir la mission qu'ils veulent mener à bien, dans n'importe quel ordre, sans avoir à terminer les étapes précédentes.

Cette nouveauté plaira aux gamers qui n'aiment pas être contraints à finir de nombreuses missions intéressantes avant d'arriver aux moments les plus spectaculaires du jeu.

"Ils se sont peut-être arrêtés au deuxième niveau, puis vont au travail le lendemain, où quelqu'un leur lance: ‘mec, tu dois aller voir le quatrième niveau!'", a expliqué Jason Blundell, l'un des concepteurs du jeu, à Eurogamer.

Et d'ajouter, "La manière dont est construite l'histoire va au-delà de la simple fin. Je suis sûr qu'il existe de nombreux films et d'autres types de médias où vous pouvez lire la dernière page, ou regarder les dernières minutes, mais pour véritablement l'apprécier il faut expérimenter tout le reste."

C'est une manière astucieuse de rendre plus accessibles les moments les plus évocateurs et prisés du jeu. De plus, comme le mode coopératif a été complètement abandonné sur Xbox 360 et PlayStation 3, cela encouragera les joueurs à passer sur PlayStation 4, PC ou Xbox One.

- Réalisme fantastique -

Jason Blundell a aussi évoqué le fait qu'un nouveau mode de difficulté allait faire son entrée dans "Black Ops III".

Il s'appelle "Realistic", et permet au joueur de n'avoir "qu'une seule vie, donc si on est touché une fois, on est mort. Cela change complètement la manière dont on joue", comme l'a précisé le concepteur à Xbox Achievements.

"Vous vous retrouvez à respecter le niveau de manière complètement différente, et une fois que quelqu'un ouvre le feu, tout le monde se jette à terre", poursuit-il avant d'ajouter que la personnalisation du jeu et les nouvelles expérimentations faisaient partie des priorités du studio Treyarch.

- Film Noir hollywoodien et zombies -

Un nouveau trailer, qui fait la part belle à la fonctionnalité "nous contre le reste du monde zombifié", a été récemment publié. On voit les acteurs Heather Graham, Jeff Goldblum, Rob Perlman et Neal McDonough évoluer dans un univers rappelant les années 1940.

"Call of Duty: Black Ops III" sera commercialisé à partir du 6 novembre.