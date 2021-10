Bonne table : Manhattan prend ses quartiers en pleine rue Cauchoise

Mais visiblement, le Manhattan a su tirer son épingle du jeu en plein cœur de cette rue où les boutiques indépendantes règnent en maîtres.

Burgers et salades

Ce vendredi midi, nous investissons la terrasse pour un déjeuner entre filles. Deux de mes amies choisissent le hamburger Manhattan, garni de bœuf, oignons caramélisés, bleu et roquette (7,90€), je préfère le burger village, garni de bœuf, bacon, cheddar fermier, ketchup maison et roquette (7,90€). Nous accompagnons le tout de frites bio (3€). L'ensemble des produits sont frais, ce qui donne beaucoup de saveur aux burgers. Dommage toutefois que l'on ne nous ait pas demandé la cuisson pour la viande. Ma dernière convive a choisi la salade du jour, roquette, jambon Serrano, tomates séchées et tartine de chèvre au miel (7,90€). En dessert, deux d'entre nous se laissent tenter par le cheesecake au Carambar (3,50€). S'il manque un petit coulis de caramel sur le dessus, le tout reste très savoureux.

En définitive, nous retiendrons le Manhattan Hamburgers comme une adresse sympathique.

Pratique. Manhattan Hamburgers, 21 rue Cauchoise à Rouen. Tél. 02 35 98 16 48