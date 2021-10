Paris (AFP). Valls annonce des peines durcies pour le trafic d'armes lourdes

Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé mercredi le "durcissement" des peines pour le trafic d'armes lourdes. "Les peines encourues pour acquisition, détention ou cession d'armes de catégorie A et B, c'est-à-dire les plus lourdes, seront portées de 3 à 5 ans d'emprisonnement", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Matignon. Ce durcissement "permettra l'usage de certaines techniques spéciales comme les mesures de géolocalisation ou les perquisitions facilitées", a-t-il assuré. "La diffusion des armes lourdes est un fléau. Outre la violence des règlements de comptes entre malfaiteurs, elles aggravent les risques encourus par les policiers et les gendarmes. Face à cela, le gouvernement a décidé de renforcer la lutte contre le trafic d'armes lourdes et de durcir la répression pénale qui leur est applicable", a souligné Manuel Valls, entouré de la garde des Sceaux Christiane Taubira et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Plus de 7000 policiers se sont rassemblés mercredi devant le ministère de la Justice à Paris, réclamant "protection" et "reconnaissance". Outre le durcissement des peines pour trafic d'armes lourdes, le chef du gouvernement a annoncé deux autres mesures "sur proposition de la garde des Sceaux Christiane Taubira". D'abord, "la technique du coup d'achat" -le fait pour un policier de se présenter comme un acheteur potentiel pour les besoins de son enquête- qui a été "utilisée avec efficacité contre les filières de trafiquants de stupéfiants" sera "étendue au trafic d'armes". "Le recours aux techniques spéciales d'enquête sera généralisé en matière de trafic d'armes, même lorsque la caractérisation de bande organisée ne peut être démontrée", a ajouté Manuel Valls. Par ailleurs, a-t-il dit, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve annoncera "dans les prochains jours" un "plan ambitieux contre les armes à feu, avec un volet opérationnel, qu'attendent les policiers, un volet de renseignement et un volet de coopération européenne".

