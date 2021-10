Elijay (L.E.J) en concert gratuit à Cherbourg

Impossible d'être passer à côté d'Elijay, ou L.E.J pour Lucie, Elisa et Juliette. Les trois jeunes musiciennes ont cartonné cet été sur internet, avec leur morceau "Summer 2015", un medley des plus grands tubes de l'année version acoustique, au chant et au violoncelle. Elles ont même collaboré avec Grand Corps Malade, Tryo ou même Pharell Williams, touchés par leurs voix qui s'accordent parfaitement entre elles. L.E.J est désormais programmé sur les radios nationales et se produira à La Cigale et à l'Olympia à Paris, en 2016.

Ce qui ne devait être qu'un showcase, au casino de Cherbourg, s'est donc transformé en un grand concert gratuit, sur la nouvelle place De Gaulle, le 14 novembre. Le trio se produira à 21h, après une première partie de Laure et Stan, du cabaret parisien "Les Trois Mailletz".

Auparavant, les fans pourront aussi profiter d'un showcase au Centre commercial Les Eléis, à 17h.

Pratique. Concert gratuit, samedi 14 novembre, à 20h, place de Gaulle. Renseignement au 02.33.43.00.56