Alerte orange à la pollution de l'air dans la Manche

En se basant sur les informations fournies par l'association AirCOM qui surveille la qualité de l'air en Basse-Normandie, la préfete de la Manche a décidé de placer le département en vigilance orange à la pollution aux particules ultra-fines (10 millièmes de millimètre). La qualité de l'air de Cherbourg est classée "médiocre", celle de Saint-Lô est qualifiée de "mauvaise".

Ces particules ont principalement pour origine les combustions diverses (automobile, chauffage, industrie) et l'activité agricole. Les mesures enregistrées par Air C.O.M. ce 12 octobre 2015 montrent des concentrations de particules sur les dernières heures entre 41 millièmes de millimètre/m3 et 56 millièmes de millimètre/m3, selon le site de mesures. Le temps anticyclonique stable, frais et le vent de nord-est faible est propice au développement de tels épisodes de pollution. Le phénomène devrait se maintenir aujourd'hui, la nuit prochaine et une partie de la journée de demain.

Les personnes sensibles à ce type de pollution, notamment les très jeunes enfants, les personnes âgées, les insuffisants cardiaques ou respiratoires, sont appelés à la vigilance. Il faut privilégier les activités calmes, éviter la pratique sportive intense.

Le reste de la population est invité à laisser la voiture au garage, en particulier les véhicules diesel, limiter le chauffage au bois et au charbon, à ne pas brûler de déchets verts, et reporter les épandages d'engrais.