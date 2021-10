Une nouvelle attaque au couteau a été commise lundi près du quartier général de la police à Jérusalem et son auteur, une femme, a été "neutralisée", a indiqué la police israélienne. La police a donné des informations contradictoires sur l'état de cette femme. Il s'agit de la deuxième attaque à l'arme blanche à Jérusalem au cours de la même journée, et de la 17e depuis le 3 octobre contre des Israéliens et des juifs.

