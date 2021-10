Le Caire (AFP). Valls en Egypte: vente de deux Mistral, soutien au président al-Sissi

Le Premier ministre français Manuel Valls a conclu samedi au Caire la vente à l'Egypte de deux navires militaires Mistral et a exprimé au président Abdel Fattah al-Sissi un soutien appuyé à une Egypte "stable et forte". La signature du contrat de vente a eu lieu entre le groupe français d'industrie de défense DCSN et la Marine égyptienne, à l'occasion de la visite en Egypte de M. Valls. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a indiqué samedi soir devant la presse que le montant de l'accord s'élevait autour de 950 millions d'euros et que les deux bâtiments seraient livrés en Egypte en février-mars 2016. De source diplomatique, on expliquait que cette somme comprenait non seulement le prix des deux Mistral, mais aussi différents contrats de formation et d'adaptation des deux navires. Le président français François Hollande avait annoncé le 23 septembre un accord avec son homologue égyptien pour la vente de ces deux navires dont l'achat par la Russie avait été annulé par Paris en raison de la crise ukrainienne. Ce nouveau contrat illustre le spectaculaire rapprochement de Paris depuis moins d'un an avec le régime de M. Sissi, l'ex-chef de l'armée qui a destitué en 2013 le président islamiste Mohamed Morsi et réprime depuis implacablement ses partisans comme toute opposition. La France a signé avec l'Egypte de très gros contrats de vente d'armements. Le Caire avait acheté en février 24 avions de combat Rafale, une frégate multimissions FREMM et des missiles, pour un total estimé à 5,2 milliards d'euros avec équipements et formation. Au Caire, M. Valls a souligné la "détermination" de la France "à appuyer le président Sissi et le gouvernement égyptien dans leur volonté d'assurer la stabilité du pays et son développement, et notamment son développement démocratique". Aucun mot précis sur la question des droits de l'Homme n'a été prononcé devant la presse. M. Hollande avait évoqué en septembre le rôle essentiel de l'Egypte dans la lutte contre le terrorisme, notamment contre l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) dont la branche locale multiplie les attentats meurtriers en Egypte. - 'Nous avons un ennemi commun, Daech' - "L'Egypte est un partenaire central, incontournable, pour traiter de toutes les crises qui affectent la région: Syrie, processus de paix entre Israël et la Palestine, Libye ou Yémen", a commenté M. Valls, en relevant d'autre part les perspectives de développement des relations économiques bilatérales. "La France croit en l'Egypte (). La région, la Méditerranée, l'Europe et donc le monde ont besoin d'une Egypte forte et stable", a-t-il ajouté. "Nous avons un ennemi commun, Daech", l'acronyme arabe de l'EI, a-t-il dit. Les services du Premier ministre français avaient assuré que les questions des droits de l'Homme seraient évoquées pendant cette visite tout en soulignant vouloir privilégier "la discrétion", une garantie à leurs yeux d'"efficacité". M. Sissi est accusé par des ONG internationales de diriger un régime très répressif. Plus de 1.400 manifestants pro-Morsi ont été tués par les policiers et les soldats en deux ans, plus de 15.000 partisans du président déchu ont été emprisonnés et des centaines, dont M. Morsi, condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs dénoncés par l'ONU. M. Valls entend aussi passer en revue lors de sa tournée les conflits régionaux, comme la Syrie et l'intervention russe dans ce pays ainsi que le regain des violences entre Palestiniens et Israéliens. Dans le cadre de la coalition internationale dirigée par Washington, la France participe à la campagne aérienne contre l'EI en Irak depuis plus d'un an, et en Syrie depuis quelques semaines. M. Valls abordera aussi la question des réfugiés, notamment en Jordanie, un pays qui accueille plus de 650.000 Syriens et où il est attendu dimanche après-midi.

