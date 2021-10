Sorties cinéma de la semaine du mercredi 6 avril

Voici ma sélection cinéma de la semaine:

NUMERO 4

On commence avec le film fantastique « numéro 4 ». Un jeune adulte découvre ses pouvoirs et doit échapper à des tueurs lancés à ses trousses ? Il ne sait pa pourquoi ils en ont après lui. Une seule chose est sûre, il n'est pas la seule cible, mais ses semblables ne peuvent qu'être tué dans l'ordre. Il est le suivant...

Voici un extrait du film :

Vidéo 1 en bas de l'article

MORNING GLORY

Place maintenant à une comédie américaine avec Rachel MacAdams, Harrisson Ford et Diane Keaton. Dans l'univers de la télévision, plus précisément les émissions matinales, il y a daybreak, l'émission qui possède l'audience la plus pitoyable du pays. Pourtant une jeune femme accepte de reprendre le rôle de productrice et va tout faire pour booster l'émission. Son idée embaucher une ancienne star des plateaux TV, le problème c'est que cette star est du genre capricieuse et n'apprécie pas sa partenaire à l'écran. Pour vous donner une idée, voici un extrait :

Vidéo 2 en bas de l'article

TITEUF

Enfin on termine avec Titeuf, version 2011 et donc en 3D dans les salles équipées! Nadia, l'élue de c½ur de Titeuf, fête son anniversaire mais ne l'a pourtant pas invitée ! Comment est ce possible alors qu'il lui prête toutes les attentions ? Le pire c'est que d'autres événements aussi désagréables vont lui arriver. Il va essayer de comprendre pourquoi tout cela lui arrive. En parlant de Nadia, regardez comment Titeuf compte s'y prendre pour lui déclarer sa flamme :

Vidéo 3 en bas de l'article