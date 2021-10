David Bowie signe le générique d'une série TV franco-britannique

Canal + va lancer une nouvelle série ambitieuse: "Panthers", produite par les producteurs de la série "Les revenants" et du film "This is England" (respectivement Haut et court et Warp films).

Ce sera une série très noire, qui se déroulera en France mais aussi au Monténégro, Angleterre et en Serbie. Vous retrouverez à l'écran un casting venu de divers horizons comme le franco-algérien Tahar Rahim et le britannique John Hurt (Elephant Man, Harry Potter). On suivra Les Pink Panthers, un gang de braqueurs des pays de l'Est.

La série va comporter 6 épisodes et sera diffusée à partir du 26 octobre sur canal+. Retrouvez plus d'infos ici.

C'est donc de cette ambiance noire que David Bowie s'est inspirée. Découvrez le générique :