Sortie cinéma : Sicario

Peu après, elle se porte volontaire pour participer à une opération, menée par Matt Graver, un agent du gouvernement, pour démanteler ces réseaux criminels qui officient à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Mais, très vite, elle constate qu'elle n'est là que pour apporter une caution juridique à l'opération, et que les méthodes employées sont très contestables.

Ce remarquable thriller est un véritable coup de poing à l'estomac, non seulement sur le plan artistique, mais aussi sur le plan moral. Le film est magistralement mis en images par Denis Villeneuve (Enemy, Prisoners, Incendies), qui parvient à maintenir un excellent suspense tout au long de son histoire, en multipliant les actions spectaculaires. Mais il pose également d'intéressantes questions morales. Jusqu'où est-on prêt à aller pour défendre une cause juste ? La fin justifie-t-elle les moyens ? À travers cette lutte légitime contre le mal absolu, représenté par les cartels de la drogue, le cinéaste bouscule les certitudes de son héroïne, qui assiste impuissante à de nombreux franchissements de ligne rouge.

Et si l'histoire est, parfois, un peu trop complexe, on ne s'en soucie guère, tant elle est passionnante. Mais les violences sont très dures et justifient une interdiction aux moins de 12 ans.

Thriller américain. De Denis Villeneuve, avec Emily Blunt (Kate Macer), Benicio Del Toro (Alejandro), Josh Brolin (Matt Graver), Victor Garber (Dave Jennings), Jon Bernthal (Ted) (2h01).