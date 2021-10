Aden (AFP). Yémen: 15 morts dans des attaques à la roquette à Aden, revers pour la coalition

Le gouvernement yéménite et la coalition arabe antirebelles, qui affirmaient avoir "pacifié" Aden, ont subi mardi un sérieux revers dans cette ville visée par des attaques à la roquette qui ont fait 15 morts parmi des soldats du Golfe et des combattants loyalistes. Le Premier ministre Khaled Bahah ainsi que des membres de son gouvernement sont sortis indemnes d'une attaque spectaculaire contre leur hôtel à Aden (sud), touché tôt le matin par deux roquettes. Simultanément, deux autres sites, tenus par la coalition arabo-sunnite opérant au Yémen et dominée par les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont été la cible de deux autres roquettes. "Quinze soldats de la coalition et de la +résistance+ yéménite" ont été tués, a rapporté l'agence officielle des Emirats WAM en imputant l'attaque aux rebelles chiites Houthis et à leurs alliés, des militaires restés fidèles à l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh. Parmi les victimes figurent quatre militaires émiratis, selon le commandement de l'armée d'Abou Dhabi, cité par WAM. La coalition a fait état de trois soldats émiratis et d'un soldat saoudien tués dans ces "attaques à la roquette Katioucha" qui ont entraîné "une riposte" et la "destruction des véhicules de lancement". Les Emirats avaient déjà perdu 63 soldats au Yémen depuis le début de l'intervention de la coalition en mars. Deux gardes yéménites de l'hôtel visé à Aden ont été tués et 12 blessés, ont par ailleurs indiqué des sources médicales. - Tirs sur la coalition arabe - Ces attaques illustrent l'insécurité persistante dans le sud du pays repris cet été aux Houthis. Des responsables du Golfe affirmaient pourtant encore la semaine dernière qu'Aden était "pacifiée" et "sûre", alors que les combats entre forces gouvernementales et rebelles faisaient rage ailleurs au Yémen. M. Bahah, également vice-président, est "en bonne santé et n'a pas été touché", a déclaré à l'AFP le ministre de la Jeunesse et des Sports Nayef al-Bakri. "Le gouvernement restera à Aden", a-t-il martelé, précisant que les membres du cabinet, dont "certains ont été légèrement blessés, ont été déplacés vers un endroit sûr". Une partie de l'hôtel Al-Qasr, un bâtiment ocre de plusieurs étages situé en bord de mer, a pris feu après avoir été touché par deux roquettes, selon une source de sécurité et des témoins. Non loin de l'hôtel, d'autres roquettes ont visé une caserne tenue par des forces notamment émiraties de la coalition, et une résidence de membres de cette coalition, qui a été touchée de plein fouet, selon un photographe de l'AFP. Des hélicoptères ont évacué des blessés de cette dernière résidence. M. Bahah et son gouvernement se sont installés en septembre à Aden à leur retour de six mois d'exil en Arabie saoudite, intervenue en mars au Yémen à la tête d'une coalition militaire pour empêcher les Houthis de prendre le contrôle de l'ensemble du pays. Aden, grande ville du sud, a subi d'importantes destructions lors des combats avec les Houthis qui l'ont occupée pendant plusieurs mois et le Premier ministre s'emploie à y normaliser la vie. - Rétablir la sécurité -

