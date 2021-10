Cambriolage chez Emmaüs : coffre-fort, bijoux, et ordinateurs dérobés

C'est un compagnon qui a alerté Neil Booker, le responsable de la communauté Emmaüs d'Equeurdreville, vers 6h vendredi 2 octobre. "Deux portes avaient été forcées, et un grand-coffre fort a disparu. A l'intérieur, il y avait 3000 euros. De l'argent issu des ventes de la semaine et qui permet de faire vivre et travailler les 30 compagnons de la communauté", explique Neil Booker. Egalement dérobés, des bijoux, pour un montant estimé à 1000 euros, par l'association. "Ces bijoux étaient des dons, qui devaient être proposés lors de notre grande vente de novembre, c'est vraiment triste". Deux ordinateurs portables complètent le butin.

Emmaüs a déposé plainte dès vendredi, et les compagnons et bénévoles ont été touchés par ce qui est arrivé. Mais Neil Booker refuse de se laisser abattre : "Nous sommes ici pour aider les gens, nous n'avons pas le temps de pleurer. Il faut continuer le travail de l'Abbé Pierre, pour les bénévoles, les compagnons, on ne baisse pas les bras".

BONUS AUDIO - Neil Booker, responsable de la communauté Emmaüs