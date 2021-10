Nice (AFP). Intempéries sur la Côte d'Azur: le bilan passe à 18 morts et trois disparus

Le bilan des violentes intempéries qui ont frappé samedi soir la Côte d'Azur est passé lundi à 18 morts et 3 disparus, après la découverte d'un huitième corps à Mandelieu-la-Napoule, a-t-on appris auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Mandelieu-la-Napoule est la commune où le bilan humain des orages et des inondations a été le plus lourd: huit personnes y ont péri, prises au piège dans les parkings souterrains de plusieurs résidences. Trois personnes étaient encore portées disparues lundi en milieu de journée: deux à Cannes - une personne qui se trouvait peut-être dans un parking samedi, et une autre qui sortait de la gare - et une à Antibes, disparue dans un camping frappé par les intempéries, a-t-on précisé de même source.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire