Le festival Cultures du Maghreb fête sa 10ème édition à Caen dans un climat particulier, après les printemps des peuples du monde arabe.

Mais la fête est toujours à l'honneur avec de nombreuses disciplines artistiques d'Afrique du Nord et un volet concerné aux rencontres et conférences. Vous pouvez télécharge r le programme complet à la fin de cet articl et retrouver toutes les informations sur http://tunion.org/

Ecoutez Younes Ajarraï nous parler du festival: