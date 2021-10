Abidjan: le chef des forces pro-Gbagbo affirme avoir arrêté les combats

"Suite au bombardement par les forces françaises de certaines de nos positions et de certains points stratégiques de la ville d'Abidjan, nous avons nous-mêmes arrêté les combats et nous avons demandé au général commandant (la force onusienne) Onuci un cessez-le-feu", a indiqué le général Mangou, au lendemain de frappes de l'ONU et de la France.

Ce cessez-le-feu doit permettre de "protéger les populations, les militaires, partant la Garde républicaine commise à la sécurité du président de la République, le président de la République lui-même et sa famille, et les membres du gouvernement (de son Premier ministre Gilbert Aké N'gbo)", a-t-il poursuivi.

"Nous demandons à l'Onuci de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pillages et de chasse aux sorcières", a-t-il conclu.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du président ivoirien sortant Laurent Gbagbo, Alcide Djédjé, a déclaré à l'AFP être réfugié chez l'ambassadeur de France à Abidjan.

"Je suis à la résidence de France", résidence de l'ambassadeur de France Jean-Marc Simon, a dit M. Djédjé, sans expliquer pourquoi il y avait trouvé refuge.

"Le président Gbagbo est dans sa résidence avec sa famille, dont son épouse, des membres de son gouvernement et de son cabinet. La résidence est en train d'être attaquée", a-t-il ajouté.

La résidence présidentielle dans laquelle se trouve M. Gbagbo, jouxte celle de l'ambassadeur de France dans le quartier résidentiel de Cocody (nord).



AFP.