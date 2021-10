Innovation : Datexim pour détecter les cancers automatiquement

Qui sont les porteurs du projet ?

"Nous sommes deux à en être à l'origine : moi-même et Arnaud Renouf. Nous sommes tous deux docteurs en informatique et intelligence artificielle. Nous nous sommes rencontrés lors de notre thèse au GREYC, le laboratoire spécialisé en analyse d’image rattaché à l’Université de Caen et au CNRS. Après une première expérience commune dans l’entrepreneuriat, nous avons co-fondé Datexim afin de valoriser les travaux de recherche du GREYC."

En quoi consiste votre projet ? En quoi est-il innovant ?

"Datexim développe et commercialise Pathology Suite, une solution permettant de détecter des cancers automatiquement, avec une qualité inégalée, grâce à l’analyse visuelle d’échantillons cellulaires.

Dans le cas du cancer du col de l’utérus, dont décèdent chaque année 300 000 femmes dans le monde, Datexim atteint un taux de détection bien supérieur à l’œil humain. Les analyses sont traditionnellement effectuées par des techniciens, difficiles à former et à recruter, et dont la fiabilité baisse après des heures d’observation les yeux rivés au microscope. Il faut savoir qu'un cas sur trois n’est pas détecté lors des analyses manuelles !"

Comment vous est venue cette idée ?

"Les technologies de traitement d’images développées au sein du GREYC avaient déjà été appliquées à l’analyse de cellules pour le dépistage de cancers. Ces travaux étaient néanmoins demeurés à l’état de concept. Les fondateurs de Datexim ont eu l’idée de valoriser ces recherches en développant et commercialisant une solution complète auprès des laboratoires d’analyse."



Pourquoi pensez-vous remporter le concours Y a d'l'idée en Normandie ?

"Datexim souhaite permettre des campagnes massives de dépistage, avec une haute qualité, partout dans le monde. Il s’agit selon nous d’un bel exemple pour lequel l’innovation technologique change la vie."

Pratique. 185 rue d’Epron Ancienne 14200 Hérouville Saint-Clair. www.datexim.com