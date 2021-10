Le FBI a besoin de vous ... et ça fait le buzz sur le net !

Depuis plus de 10 ans, les spécialistes en cryptographie du FBI sèchent sur deux feuilles codées qui ont été trouvées dans les poches de Ricky Mac Cormick, un américain de 41 ans tué à Saint-Louis dans le Missouri en 1999.L'enquête est au point mort depuis des années mais il reste un espoir. En effet, ces 2 feuilles codées n'ont toujours pas été déchiffrées. Le mystère demeure pour les enquêteurs qui se demandent s'il agit d'une simple liste de courses ou bien d'un document qui pourrait permettre à l'enquête d'avancer. Le seul indice que nous avons : selon la famille de Mc Cormick, l'homme utilisait depuis qu'il était enfant un système de codage de son invention que personne n'a jamais pu déchiffrer jusqu'ici.Le FBI a donc décidé de demander l'aide des internautes. Aucune récompense pour celui qui percera le secret de Mc Cormick, mais la satisfaction d'avoir aider le FBI et probablement plusieurs articles dans les plus grands journaux du monde !! A vous de jouer ...