Le schéma départemental de coopération intercommunal dévoilé par la préfète de la Manche

La préfète de la Manche a présenté mercredi son projet de schéma départemental de coopération intercommunal.

5 découpages formés autour des 5 principaux pôles urbains. Ces nouvelles intercommunalités seront ainsi en mesure de mieux mutualiser leurs actions, assurer de nouvelles compétences, et offrir plus de services aux citoyens.

De nouvelles structures qui dépassent parfois les 100 000 habitants comme dans le Cotentin ou le sud-Manche. Un projet ambitieux pour être en capacité de rayonner et de peser face à la réunification de la Normandie

Ecoutez la préfète de la Manche, Danièle Polvé-Montmasson.

Préfète de la Manche Impossible de lire le son.

Le schéma proposé, n’est pas figé dans le marbre. Il sera envoyé à tous les élus et soumis à la discussion.

La préfète de la Manche.

Préfet de la Manche Impossible de lire le son.

Ecoutez ce qu’en pense Yves Lamy, le maire de Coutances, et pdt de la CDC du bocage Coutançais, qui sera constituée dans ce schéma de 110 communes et plus de 70 000 habitants.

Yves Lamy Impossible de lire le son.

Henri Paul Tressel, maire de Saint-Samson-de-Bonfossé, et pdt de la CDC de Canisy, aurait souhaité que sa CDC reste indépendante, mais affirme qu’elle sera prête à intégrer l’intercommunalité de Saint-Lô qui regroupera 85 communes et près de 78 000 habitants.

Henri Paul Tressel Impossible de lire le son.

La première version de ce schéma départemental de coopération intercommunal va être envoyé à tous les élus, les discussions se prolongeront entre élus et la préfecture jusqu’à la fin du mois de mars.

[pdf1]

[pdf2]