"Comment penser L'HOMME ?"

Alain de Broca est neuropédiatre au CHU d’Amiens, docteur en sciences (Génie Biomédical) et docteur en philosophie. Il coordonne l’espace Ethique hospitalier Amiens Picardie et dynamise avec d’autres les soins palliatifs pédiatriques en France. Auteur de nombreux livres tant autour du développement neuropsychosensoriel de l’enfant, du deuil et des soins palliatifs pédiatriques. Son dernier livre :"Comment penser L'HOMME ?" éditions de L'Atelier. Emission diffusée le 3 Avril 2011