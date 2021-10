Somnifères : les dangers d'une consommation excessive en Haute-Normandie

La France est le deuxième pays qui consomme le plus de somnifères, comment l'expliquez-vous ?

"On pense, à tort, que tous les troubles du sommeil peuvent être traités par des médicaments. C'est une tendance en France de penser que l'on peut résoudre tous les maux avec des médicaments."

Quels sont les principaux dangers d'une consommation excessive de somnifères ?

"Ces dangers surviennent surtout en cas de consommation à doses excessives ou prolongées. Troubles de la mémoire, troubles de l'équilibre et chutes, troubles du comportement, tendance à la somnolence pendant la journée, augmentation progressive des doses."

Des actions ont été lancées en Haute-Normandie pour faire diminuer la consommation de somnifères. Quelles sont-elles ?

"Il est indispensable d'entreprendre des actions d'information en même temps dans plusieurs directions. Bien évidemment auprès des médecins, pharmaciens et soignants via des outils d'aide à la prescription mais également auprès de la population via des outils d'appui à l'information. La diminution du remboursement de ces médicaments aidera aussi."