Paris (AFP). Rejetée comme un chiffon après la moitié d'une vie à nettoyer des toilettes

Gabrielle Adams, 62 ans dont bientôt 30 passés à nettoyer les toilettes de monuments parisiens, est sans employeur depuis début juillet, comme dix autres "dames pipi". Le sort de cette "battante" sera tranché mardi par les Prud'hommes. Depuis le changement de gestionnaire des lieux d'aisance de plusieurs attractions touristiques (Sacré-Coeur, Notre-Dame, Place de l'Etoile), onze salariées, souvent âgées et comptant de 12 à 32 ans d'ancienneté, se sont retrouvées sur la touche et neuf ont saisi la justice. Pas licenciées, elles ne peuvent pas prétendre à une indemnité chômage, "on ne sait pas où on est", "c'est la première fois que ça nous arrive", en 1999 la dernière passation s'était déroulée "sans problème", raconte Gabrielle. "Ce qu'ils ont fait, c'est nous rejeter comme des chiffons. Pourquoi on se retrouve dans cette situation? je ne comprends pas", explique cette mère de deux grandes filles, originaire du Togo. Sans salaire (1.500 euros, ancienneté comprise) depuis près de trois mois, elle jure qu'elle "s'en sort" car son mari travaille. Et dans un sourire, affirme "garder le moral". La nouvelle entreprise, Sarivo PointWC, filiale du groupe néerlandais 2theloo, refuse d'appliquer la convention du secteur de la propreté, qui prévoit la reprise automatique des salariés. Elle fait valoir qu'elle proposera après travaux des "toilettes-boutiques" design avec un service "totalement différent", inspiré des "conciergeries de luxe". "Il veut choisir ses employés mais ne nous a même pas vues", s'indigne Gabrielle, qui demande à reprendre "son poste, comme d'habitude" jusqu'à sa retraite, car il lui manque encore "quelques trimestres". "On veut garder des pleins temps" pas être "baladées 2 heures par ci par là" avec des contrats à temps partiels, précise cette femme aux fines lunettes. Si elle perd? "Je retournerai chercher quelques petits ménages", dit-elle. Comme à ses débuts quand elle a rejoint à 20 ans sa s?ur en France. - "Les plus belles toilettes du monde" - "Elle me disait que c'était difficile mais je suis venue". Sur cette période, elle ne veut pas s'étendre: "jetée dans la nature, je me suis construite moi-même", lâche-t-elle seulement. Après plusieurs années à faire le ménage chez des particuliers, elle signe son premier CDI à temps plein en 1986: "j'étais contente, je gagnais plus", et puis il y a "du monde qui passe". Qu'on la qualifie de "dame pipi" ne "la dérange pas", "il n'y a pas de sot métier", avoue trouver un peu ridicule le titre de "gardienne de lavatories": "les gens ne comprennent pas". Elle a gardé chez elle, au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, des photos des toilettes de La Madeleine, où elle a travaillé entre 2003 et 2010, "les plus belles du monde, construites en 1905, avec des mosaïques et des fauteuils cireurs". Depuis 2010, elle tourne entre celles des Champs-Elysées, du Trocadéro, de Montmartre ou de Notre Dame, les "pires", "un bunker au fond d'un couloir, sans fenêtre". Les clients, "il y en a des bons et des mauvais, des propres et des sales", ceux là "je les surveille" et n'hésite pas "à leur faire nettoyer quand ils en mettent sur les murs". Et puis, il y a surtout ceux qui "ne disent pas bonjour et juste +toilettes free?+". Ses filles trouvent que sa situation "n'est pas normale" mais "j'en ai vu d'autres, plus dures, c'est comme ça la vie, c'est la roue qui tourne, je tiens le coup", dit-elle. La plus âgée, partie aux Etats-Unis, fait "sciences politiques". "C'est beau", répond-elle quand on lui demande si elle est fière. "Les autres disent que je souris tout le temps et que je suis philosophe mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que je fais la mine", "je suis battante, je fonce, je n'attends pas" et surtout "rien des autres".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire