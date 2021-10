Football: Quevilly Rouen Métropole passe au 5ème tour !

Evoluant en Division d'Honneur, soit deux divisions en dessous de QRM, les joueurs de Grand-Quevilly n'auront pas réussi à créer l'exploit.

La victoire fut longue à se dessiner pour les joueurs de Manu Da Costa qui ont dû attendre la 77ème minute et un centre de Guezoui pour Barthélémy pour ouvrir la marque. Quelques minutes plus tard, l'attaquant Kalen Damessi inscrivit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

L'essentiel est donc assuré pour les Rouges et Jaunes qui se qualifient pour le 5ème tour de la Coupe de France.

Retour au championnat dès samedi 3 octobre avec un déplacement chez la réserve de Lens pour le compte de la 7ème journée de CFA.