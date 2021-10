Célébrez Saint Michel, patron des Normands

"Au départ nous voulions décliner la St Patrick en Normandie, et c'est tout naturellement que nous avons choisi la Saint Michel comme rendez-vous annuel puisque c'est le patron des Normands", explique l'organisatrice Chloé Herzhaft. Mais d'où vient cette tradition ? "L'archange combat le mal figuré par le dragon qu'il piétine, nous explique Jacques Tanguy conférencier et auteur de nombreux ouvrages sur le patrimoine normand. Si son culte est si vivace en Normandie c'est bien grâce au Mont-St-Michel qui lui est dédié en 709." L'archange, chef de la milice céleste, apparaît à l'évêque d'Avranches, Aubert, et lui demande la construction d'un oratoire. Les pèlerins affluent grâce au transfert des reliques et le Mont-St-Michel devient dès lors un des plus fameux lieux de pèlerinage de la chrétienté après Rome et Jérusalem.