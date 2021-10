Athènes (AFP). Grèce: le nouveau gouvernement Tsipras prête serment

Le nouveau gouvernement grec d'Alexis Tsipras dont la composition a été annoncée dans la nuit, a prêté serment mercredi, avant le départ du chef du gouvernement pour le sommet européen de Bruxelles. De nombreux ministres du précédent gouvernement sont de retour, en particulier Euclide Tsakalotos aux Finances, dont la première tâche sera de mettre en oeuvre le plan d'aide de 86 milliards d'euros sur trois ans conclu avec les créanciers du pays, UE et FMI, en juillet. Georges Houliarakis, lui aussi très apprécié des créanciers, est devenu l'adjoint de M. Tsakalotos. Rayonnant, le souverainiste Panos Kammenos est redevenu ministre de la Défense, le poste préféré du président du Parti des Grecs indépendants (droite souverainiste), qui apportera aux 145 députés Syriza de M. Tsipras les 10 siens, pour obtenir une majorité absolue au Parlement (155 sur 300). M. Kammenos a frôlé l'élimination dimanche, en ne dépassant que de justesse la barre des 3% d'électeurs nécessaires pour entrer au Parlement. Comme pour le premier gouvernement Tsipras en janvier, les ministres ont prêté serment en deux fois, dans les locaux de la présidence de la République: un premier groupe, parmi lequel M. Kammenos, a prêté serment sur l'Evangile, devant des dignitaires religieux orthodoxes, le second, plus important, a prêté un serment civil au Président de la République Prokopis Pavlopoulos.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire