Paris (AFP). Ligue 1: Paris pour réagir, Angers-Reims pour bondir

Après deux nuls consécutifs, le PSG doit réagir face à Guingamp sous peine de mettre son fauteuil de leader en danger, tandis qu'Angers et Reims s'affrontent pour monter sur le podium, mardi en matches avancés de la 7e journée de Ligue 1. Le PSG s'est fait neutraliser par Bordeaux (2-2) puis à Reims samedi (1-1). Les triples champions de France en titre restent invaincus mais leur marge reste étroite, et ils n'ont pas droit à l'erreur. Face à Guingamp, Ibrahimovic, sans but lors de ses cinq derniers matches en club, sera forcément scruté au sein d'une équipe que Laurent Blanc pourrait de nouveau remanier. Les Bretons de leur côté, vainqueurs du Gazélec Ajaccio samedi (2-1), occupent une belle 8e place et viendront au Parc des Princes sans complexe. En cas de faux pas des Parisiens, leur dauphin posté à un point, Rennes, aura l'occasion mercredi de récupérer la première place en allant chez la lanterne rouge, le Gazélec Ajaccio. L'autre match avancé oppose deux étonnantes équipes placées dans le haut du tableau. Angers, promu, enchaîne un deuxième rendez-vous à domicile après s'y être imposé pour la première fois samedi (1-0 contre Troyes), tandis que Reims voudra poursuivre sur sa lancée après avoir fait peur au PSG. 7e journée Mardi: (19h00) Angers - Reims (21h00) Paris SG - Guingamp Mercredi: (19h00) Troyes - Saint-Etienne Lyon - Bastia Nice - Bordeaux Lorient - Caen GFC Ajaccio - Rennes (21h00) Toulouse - Marseille

