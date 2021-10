Seagriculture : l'algue à toute les sauces, à Cherbourg

Elle peut servir dans l'alimentation humaine ou animale, la cosmétique, la pharmaceutique ou l'industrie : l'algue est à l'honneur ces 22 et 23 septembre à Cherbourg. La Cité de la Mer accueille la conférence internationale Seagriculture, qui rassemble scientifiques et industriels du monde entier.

Economie et environnement

Ils sont une centaine et arrivent de France mais aussi d'Allemagne, de Hollande, de Belgique, d'Australie, du Japon, de la Chine... Venus échanger sur l'utilisation des algues aujourd'hui, et les apports possibles de ces végétaux marins à l'avenir, sur l'économie. Il s'agit aussi de parler d'environnement, avec l'intervention notamment des scientifiques de l'Ifremer.

Parmi les acteurs représentés, Cargill, dont l'usine de Baupte, dans la Manche, produit des gélifiants et épaississants à base d'algues, pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique ou cosmétique. Pour Jacques Mazoyer, directeur au sein du groupe, cette conférence internationale est avant tout l'occasion de rencontrer les acteurs du secteurs :

Burguer à l'algue

Les participants ont pu déguster ce mardi midi des plats à base d'algues, réalisés par la jeune société hollandaise Allsea. Au menu : pâtes à base de pelvetia, burger végétarien à la dulse et au wakame, et ragoût de la mer, où le chou frisé est remplacé par de l'alaria. Toine Wilke, co-fondateur de la société, croit en cette cuisine plus saine :

Le député et conseiller régional Stéphane Travert a représenté la région, lors de cette conférence. La Basse-Normandie a créé en 2013 le CENTRAQUA, le CENTre Régional de l’AQUAculture. Une filière qui pèse 758 millions d'euros dans la région, avec plus de 320 entreprises et de 3 200 emplois directs.