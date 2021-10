Le pape François est arrivé samedi à Cuba pour une visite de quatre jours, première étape d'un voyage qui le conduira aussi aux Etats-Unis, ont constaté des journalistes de l'AFP. Lors de ce voyage, le plus long de son pontificat et le troisième d'un pape sur l'île depuis 1998, François doit successivement se rendre à La Havane, Holguin et Santiago, avant de rejoindre mardi soir Washington.

