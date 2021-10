Foire de Caen 2015 : quoi de neuf ?

Le Zénith : un nouvel associé

Auparavant, le rôle de la salle de spectacles se limitait à l'accueil des "Repas des seniors", offerts par la Ville. Pour la première fois, le Zénith est associé à la Foire avec l'implantation, sur son parvis d'une carrière équestre de 2 400 m². Celle-ci accueille tous les jours démonstrations et concours, organisés par le Comité régional d'équitation. Par ailleurs, chaque soir de nocturne (vendredi 18, samedi 19, mardi 22, vendredi 26 et samedi 27 septembre), dès 20h, le hall du Zénith accueille des soirées américaines. Accès gratuit.

Part belle à l'électrique

C'est inédit. Cette année, la Foire internationale de Caen héberge un village de l'électro-mobilité pour sensibiliser le grand public à ce thème et lui faire découvrir le projet du Syndicat départemental d'énergies du Calvados d'implanter près de 200 bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire. Il sera aussi possible d'essayer des véhicules électriques, à condition bien sûr d'avoir votre permis de conduire !

De la vitesse !

Samedi 19, dimanche 20 et samedi 26, dimanche 27, la rue Philippon (qui retrouve cette année son entrée) va accueillir les voitures américaines de l'US Car Normandie et des Harley Davidson du "Caen Côte de Nacre Chapter France". Notez également tout au long de la Foire, les animations culinaires dans le hall 1 de Flyin'Chef et la présence d’Ouest Simulation. Sensations au volant d'un bolide Ford garanties ! Un voyage est à gagner.