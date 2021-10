Zagreb (AFP). La Croatie s'attend à l'arrivée de plus de 20.000 migrants en deux semaines

Le ministre croate de la Santé, Sinisa Varga, a déclaré jeudi que la Croatie s'attendait à l'arrivée de plus de 20.000 migrants, dont des réfugiés fuyant les conflits au Moyen-Orient, au cours de deux semaines à venir. "Nous nous attendons, au cours des deux semaines à venir, à un très grand nombre de migrants, plus de 20.000, et devons faire en sorte que le système de protection de la santé fonctionne", a déclaré M. Varga à l'agence de presse officielle Hina, avant une réunion du gouvernement croate. Le ministre a néanmoins souligné que "la situation est actuellement satisfaisante", faisant référence au défi que représente l'arrivée des migrants en terme de santé. Le Premier ministre croate Zoran Milanovic a, de son côté, lancé une mise en garde contre les capacités limitées d'accueil et d'enregistrement des migrants qui transitent par son pays depuis que la Hongrie a verrouillé sa frontière vers la Serbie. M. Milanovic avait fait ces déclarations jeudi matin alors que 5.650 migrants étaient entrés en Croatie, en 24 heures, selon le ministère de l'Intérieur. Ultérieurement, le ministère a fourni un bilan à la hausse, faisant état de 6.200 migrants présents sur le territoire croate à 10H50 locales (08H50 GMT). Les migrants ont commencé à affluer en Croatie au cours des dernières 24 heures, après la fermeture par la Hongrie de sa frontière avec la Serbie, principal point d'entrée dans l'Union européenne. On ignorait vers quel pays se dirigeraient les migrants depuis la Croatie, qui est frontalière de la Hongrie et la Slovénie, toutes deux membres de l'espace Schengen, contrairement à la Croatie.

