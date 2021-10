Moscou (AFP). Assad: vaincre le terrorisme pour mettre fin au flux des réfugiés

Le président syrien Bachar al-Assad a estimé que la crise des migrants en Europe ne pouvait être résolue que par la lutte contre le terrorisme, dans une interview aux médias russes dont des extraits ont été diffusés mardi. "La question n'est pas de savoir si l'Europe accepte ou non les réfugiés. Il faut absolument résoudre ce problème à la source. Si l'Europe se soucie réellement du sort des réfugiés, alors qu'elle arrête de soutenir les terroristes", a déclaré M. Assad, selon des propos retransmis en russe par la télévision RT. "Si vous demandez à n'importe quel Syrien ce qu'il veut aujourd'hui, sa première réponse sera la sécurité et la stabilité pour tous", a-t-il poursuivi. Le pouvoir syrien considère, dès le début du conflit en mars 2011, comme "terroristes" aussi bien les militants pacifiques, les rebelles et les jihadistes. "Nous devons poursuivre le dialogue au nom de la recherche d'un consensus, mais nous ne pouvons pas obtenir de réels succès tant que des gens meurent, tant que le bain de sang continue et tant que les gens ne se sentent pas en totale sécurité", a poursuivi le président syrien. "Nous n'arriverons à rien tant que nous ne vaincrons pas le terrorisme en Syrie", a-t-il ajouté, appelant "toutes les parties à s'unir" pour lutter contre le terrorisme. Plus de 240.000 personnes ont péri et des millions d'autres ont fui leurs foyers depuis le début du conflit en Syrie en mars 2011. Celui-ci a été déclenché par la répression de manifestations antigouvernementales pacifiques, qui ont dégénéré en révolte armée puis en guerre civile.

