L'IPAD 2 sort aujourd'hui (25/03/11)

Plus fin, plus léger, le nouvel IPAD d'Apple dispose de nouvelles fonctionnalités. La double-caméra, la puce bi-coeur A5 ou encore l'écran rétro-élcairé par LED, l'IPAD 2 est un concentré de technologies électroniques.Ce nouvel IPAD est disponible en version Wifi seul et Wifi + 3G et avec des capacités de stockage allant de 16 à 64 GB.Il dispose d'une autonomie de 10h permettant d'effectuer différentes tâches diverses et variées grâce aux multiples applications disponibles sur l'Apple Store.A priori, ce produit peut apparaitre comme un gadget du 21ème Siècle mais l'IPAD 2 est un produit qui peut s'avérer vraiment utile selon chaque situation.Des applications de base comme le calendrier, le répertoire, le navigateur internet ou encore la gestion des mails seront les plus utilisées par les futurs clients d'IPADs.Il est disponible en vente à partir de 489 euros.Pour retrouver toutes les caractéristiques techniques rendez-vous sur Apple.fr. N'oubliez pas de retrouver votre application "Tendance Ouest" sur l'Apple Store!