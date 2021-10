Röszke (Hongrie) (AFP). Réfugiés: la Hongrie ferme sa frontière, les pays européens tentent de réagir

Des migrants en pleurs devant des barbelés subitement tendus devant eux : Budapest a fermé lundi le principal point de sa frontière avec la Serbie au moment où les pays européens, réunis à Bruxelles, tentaient laborieusement d'apporter une réponse à l'afflux de réfugiés qui menace la liberté de circuler en Europe. A Röszke, le principal point de transit des migrants à la frontière serbe, une quinzaine de policiers hongrois en uniforme bleu empêchaient leur passage, pendant que d'autres agents tendaient des fils de fer en travers de la voie, selon des journalistes de l'AFP. Des migrants arrivant de Serbie éclataient en pleurs en voyant que le passage n'était plus libre. Et dès mardi, la Hongrie devait mettre en oeuvre une nouvelle législation destinée à leur rendre sa frontière infranchissable. Au même moment, à Bruxelles, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Jean Asselborn mettait en garde les dirigeants européens. "Si nous ne nous ressaisissons pas ensemble aujourd'hui, l'Europe sera totalement déchirée", a averti M. Asselborn, qui présidait un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'UE. Ces derniers, divisés, devaient examiner les mesures dévoilées la semaine dernière par la Commission européenne, qui a exhorté les Etats membres à se répartir, suivant des quotas contraignants, la "relocalisation" de 160.000 réfugiés au total. Ils ont entériné leur décision prise fin juillet de se répartir l'accueil de 40.000 réfugiés se trouvant en Grèce et en Italie (même s'ils ne se sont pour l'instant entendus que sur la destination de quelque 32.000). Mais les discussions s'annonçaient plus difficiles sur les 120.000 supplémentaires. "L'Allemagne est légitime à rétablir des contrôles, j'ai déjà eu à procéder moi-même à une décision similaire", a souligné le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, arrivé lundi au Conseil au côté de son homologue allemand Thomas de Maizière. - 'Inaction' de Schengen - Devenue en quelques semaines une Terre promise pour des réfugiés de plus en plus nombreux qui pourraient atteindre un million cette année, l'Allemagne a justifié sa décision par "l'inaction" de l'UE. Berlin a toutefois assuré que le rétablissement des contrôles ne signifiait pas que l'Allemagne fermait ses frontières aux demandeurs d'asile et à ceux réclamant le statut de réfugiés. Cette volte-face de la chancelière Angela Merkel, confrontée à des problèmes logistiques mal anticipés et à la grogne de son camp politique, survient quelques jours seulement après qu'elle eut plaidé auprès de ses partenaires européens pour un accueil des réfugiés sans limite de nombre. A la frontière germano-autrichienne, le retour des contrôles - "comme dans les années 1980" - a déclenché embouteillages et protestations. Sur le pont reliant l'Autriche à l'Allemagne entre Salzbourg et Freilassing, les chauffeurs devaient redécouvrir la patience comme avant l'entrée en vigueur progressive à partir de 1985 des accords de Schengen. Dès l'aube à Freilassing, des bouchons monstres s'étaient formés, passeports et véhicules étant désormais contrôlés par les policiers, qui orientent les réfugiés vers des centres d'accueil. La capitale de la Bavière, Munich (sud), est proche de la saturation, avec 63.000 réfugiés arrivés en deux semaines. La décision de Berlin a immédiatement fait des émules parmi les pays de l'Est -- Slovaquie et République tchèque -- qui rejettent depuis des semaines l'idée allemande de quotas de répartition des réfugiés entre les 28 membres de l'UE, mais aussi en Autriche, elle aussi sous pression. La Pologne, elle, s'est dite prête, en cas de danger pour sa sécurité, à rétablir "sans délai" des mesures de contrôle à ses frontières. - 'Vide juridique' - Vienne a aussi décidé de déployer des militaires à sa frontière avec la Hongrie, où le flux de migrants a pris des proportions sans précédent à la veille de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions antimigrants de Budapest.

