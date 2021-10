Munich (Allemagne) (AFP). Bagdad-Munich, le voyage infernal d'un couple irakien et leur bébé

C'est fait: Ahmad et Alia ont franchi la frontière allemande avec leur bébé de quatre mois. Ce jeune couple de réfugiés irakiens, qu'une équipe de l'AFP a suivi depuis la frontière gréco-macédonienne, a tout risqué pour gagner l'Europe et survécu à un voyage infernal de 2.500 km à travers les Balkans. Arrivé en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, cet homme de 27 ans aux grands yeux marron pétillants et son épouse de 26 ans aux cheveux caramel noués en chignon célèbrent l'aube d'une nouvelle vie, loin des bombes de Bagdad. Dans le train en provenance de Vienne, au milieu d'autres réfugiés, mais aussi de voyageurs d'affaires et de touristes, ils ont ri. Des rires de joie pour conclure une semaine d'odyssée qui les a menés de la Turquie à l'Allemagne en passant par Grèce, Macédoine, Serbie, Hongrie et Autriche, au rythme d'environ un pays par jour. Sur l'écran LCD à bord du train ce soir-là, la route qu'ils empruntent s'affiche. Le tracé prouve qu'ils sont bien en Allemagne et donc hors de danger. "On a réussi", sourit Ahmad, qui a vendu sa maison et son magasin de vêtements pour emmener Alia et leur bébé Adam en Europe. Au cours de la semaine écoulée, ce couple originaire de Bagdad, qui n'a pratiquement reçu aucune aide pendant son périple, a échappé à une arrestation par des gardes-frontières, dormi dans la rue, esquivé des voleurs, fait affaire avec des passeurs sans scrupules, subi un soleil de plomb le jour avec Adam dans un porte-bébé, grelotté la nuit, fait la queue pendant des heures ici et là pour se faire enregistrer par les autorités grecques, puis macédoniennes, puis serbes L'équipe de trois journalistes de l'AFP a suivi ces jeunes Irakiens à travers les Balkans et au-delà. En train. En autobus. A pied. Un voyage dangereux au cours duquel le meilleur du genre humain côtoie le pire. Pour pénétrer en Hongrie, Ahmad et Alia ont choisi la voie des champs plutôt que l'enregistrement avec prise d'empreintes, afin de ne pas compromettre leurs chances d'obtenir le droit de séjourner en Allemagne ou dans un autre pays d'Europe du nord. Au clair de lune, ils ont retenu leur souffle en suivant des passeurs pour franchir la frontière serbo-hongroise, craignant à tout moment d'être interpellés et stoppés dans leur voyage. En tout, ils ont déboursé plus de 9.000 euros (10.000 dollars) pour atteindre l'Allemagne, un pays que des centaines de milliers de réfugiés et de migrants voient comme une terre promise. "Je veux juste une belle vie pour moi, pour ma femme. Je veux vivre comme les autres, sans tension, sans stress, sans peur", témoigne Ahmad, épuisé mais soulagé. - 'Vivre ensemble ou mourir ensemble' - Tout a commencé l'année dernière: en février 2014, le couple a décidé de fuir l'Irak, dix jours après avoir choisi de s'unir pour la vie. Ahmad avait invité sa chère et tendre au restaurant. "Il y a eu une explosion et du verre s'est fiché dans nos visages", se souvient Ahmad. Les cicatrices sont encore visibles, surtout chez Alia. Cette fille d'universitaire n'a pu poursuivre d'études en Irak. Les islamistes sont entrés dans son école un jour. "Des hommes armés ont menacé de me tuer parce que je ne portais pas le hijab", raconte la jeune femme habillée d'un T-shirt, d'un jean's et de tennis aux lacets fuchsia, confiant par bribes au cours du voyage ses souvenirs et ses projets. "Nous espérons qu'au moins une partie de nos rêves deviendront réalité", dit-elle. Avant de se résoudre à braver les incertitudes d'une fuite par la mer dans un bateau de fortune, Ahmad avait essayé d'obtenir l'asile aux États-Unis. En vain. Les parents d'Alia ne voulaient pas que leur fille se lance dans un voyage aussi risqué, mais la jeune femme estime qu'elle n'avait pas le choix. Jusqu'au bout, Ahmad a hésité. Face au bateau de pêche vétuste et branlant à bord duquel un passeur en Turquie leur ordonnait de grimper pour gagner les côtes grecques, le jeune père de famille a voulu qu'Alia et leur bébé fassent demi-tour. "Soit nous vivrons ensemble, soit nous mourrons ensemble", a répondu la jeune épouse. Des regrets? Un gros coup de déprime un matin, à Budapest, quand le couple exténué après une nuit sans sommeil n'a pas réussi à trouver d'hôtel, faute de papiers en règle. Même un misérable bordel où un passeur essayait de les conduire a refusé de les accueillir. Complet. "Je ne peux pas dire à ma mère ce que nous vivons, elle serait trop bouleversée", lance alors Alia, à bout de forces.

