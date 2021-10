Disparition de Maître Capello.

C'est en participant à l'émission les jeux de 20 heures sur FR3 aux côtés de Jean-Pierre Descombes à partir de 1976 que Maître Capello s'était fait connaître. Jacques Capelovici de son vrai nom était une des figures de la télévision des années 70 et 80, nous avons appris hier son décès dimanche à l'age de 88 ans.



Mercredi prochain, Nagui enregistrera un « N'oubliez pas les paroles » exceptionnel au profit des sinistrés du Japon. Plusieurs personnalités seront présentes comme Matt Pokora, Shym ou Hélène Segara. Toutes joueront pour la population nippone et le programme sera diffusé dans le courant du mois d'avril sur France 2.



Ali Baddou, l'un des chroniqueurs vedettes du Grand Journal de Canal +, pourrait quitter Canal+ à la fin de la saison pour rejoindre France 2 selon les rumeurs qui circulent actuellement. Ali Baddou n'a jamais caché son envie d'avoir sa propre émission et selon le blog médias de L'Express, France 2 pourrait lui confier la tranche actuellement animée par Franz-Olivier Giesbert.



Enfin, la sélection télé de ce mercredi : M6. La chaîne propose ce soir une émission intitulée « 50 ans qui ont changé notre quotidien - De la petite épicerie aux courses sur Internet ». Un documentaire qui retrace l'évolution de la façon de consommer dès années 60 à aujourd'hui. C'est à 20h45.

