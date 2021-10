Cité du Vatican (AFP). Le pape appelle chaque paroisse d'Europe à accueillir une famille de réfugiés

Le pape François a appelé dimanche toutes les communautés catholiques d'Europe à accueillir chacune une famille de réfugiés, précisant qu'il commencerait par les deux paroisses du Vatican. Dans "un geste concret" en préparation du jubilé de la miséricorde qui débute en décembre, "que chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d'Europe accueille une famille", a-t-il déclaré d'un ton grave à l'occasion de la prière de l'Angélus. "Face à la tragédie des dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui fuient la mort, victimes de la guerre et de la faim et qui sont en chemin vers une espérance de vie, l'Evangile nous appelle et nous demande d'être +les prochains+ des plus petits et des plus abandonnés, à leur donner une espérance concrète". Il ne s'agit pas seulement de dire "courage, patience", a précisé le pape devant des milliers de fidèles enthousiastes rassemblés sur la place Saint-Pierre à Rome. "L'espérance chrétienne est combattive". "Je me tourne vers mes frères les évêques d'Europe, vrais pasteurs, pour qu'ils soutiennent mon appel dans leur diocèse", a déclaré le pape, précisant qu'il commencerait par son diocèse de Rome et que les deux paroisses du Vatican elles-mêmes accueilleraient "dans les prochains jours" deux familles de réfugiés. Le service de presse du Vatican a précisé que l'appel s'adressait aux communautés paroissiales dans leur ensemble et pas seulement aux prêtres. A elles seules, l'Allemagne, la France et l'Italie totalisent plus de 50.000 paroisses, sans compter les communautés religieuses -- parfois composées d'une poignée de soeurs vivant en appartement-- et monastères. En août, le ton était monté en Italie entre une partie de la classe politique et de hauts responsables de l'Eglise fustigeant, en termes parfois fleuris, l'indifférence de la majorité et l'instrumentalisation électoraliste d'une minorité face à la crise des migrants. Matteo Salvini, chef de la Ligue du Nord qui réclame régulièrement que tous les migrants soient renvoyés en Libye, avait alors invité l'Eglise à accueillir les migrants au Vatican, poussant la Caritas italienne à rappeler que les structures catholiques accueillaient déjà entre 15 et 20.000 migrants chaque jour en Italie. S'appuyant sur un texte de l'Evangile dans lequel Jésus guérit un sourd-muet, le pape a assuré lors de la prière de dimanche: "Le miracle est accompli, nous avons été guéris de la surdité de l'égoïsme et du mutisme du repli sur soir". "Le couple fermé, la famille fermée, le groupe fermé, la paroisse fermée, la patrie fermée, cela vient de nous, cela n'a rien à voir avec Dieu", a-t-il insisté, rappelant l'exemple de Mère Teresa de Calcutta, fêtée par l'Eglise le 5 septembre, date anniversaire de sa mort.

