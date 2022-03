Rouen : le numérique à l'école, jusqu'où aller ?

Qu'on se le dise, l'ère du tout papier est bel et bien terminée à l'école élémentaire. Non seulement toutes les classes sont dotées d'un ordinateur en fond de classe mais 23 écoles rouennaises possèdent également une salle informatique : "Ces salles comprennent 14 postes en réseau et bénéficient d'une connexion internet", abonde Christine Malot, inspectrice de l'Éducation Nationale pour la circonscription Rouen Sud. L'école Franklin possède, elle, un atelier mobile avec 12 ordinateurs portables utilisés par les élèves. Mais jusqu'où ira le numérique à l'école ?

La fin du papier ?

La transformation semble toute bénéfique. Marc Fontaine, directeur d'établissement à Rouen et animateur informatique, a vécu la progression fulgurante du numérique cette dernière décennie. Et pour lui, l'informatique apporte un gain de temps considérable : "Cela va beaucoup plus vite pour les élèves." Les avantages seraient nombreux : "Grâce aux messageries Internet, l'élève peut poser des questions à son maître une fois rentré à la maison. Les ordinateurs portables permettent également une progression plus individualisée." Et ce suivi personnel semble également avoir un autre corollaire positif : la concentration. "C'est flagrant, quand ils travaillent sur une application numérique sur l'ordinateur, il n'y a plus un bruit." Applications pour mieux comprendre un texte, pour travailler les mathématiques, pour progresser en anglais… nombreuses sont les possibilités offertes par le numérique. À condition qu'il soit utilisé à bon escient : "Le rôle du professeur dans la transmission du savoir n'est peut-être plus le même. Aujourd'hui, il doit mettre l'élève devant la bonne application au bon moment pour qu'il puisse progresser."

Le papier est-il pour autant condamné ? "Non, l'écriture permet de façonner la pensée", écarte d'emblée Marc Fontaine. Qui met également en garde : "Les enfants entrent de plus en plus vite dans l'ère Internet. L'an passé, deux élèves avaient un compte Facebook alors que c'est interdit avant 13 ans. Le web peut être très mal manipulé par l'enfant. Nous devons réorienter cette utilisation vers l'apprentissage." Même son de cloche chez Leila Cany de Carbonnieres, psychologue pour enfants : "Le numérique est un outil aujourd'hui indispensable. Mais mieux vaut que les enfants soient guidés. La culture numérique est complémentaire de celle du livre si et seulement si l'enfant a des prérequis." Des bases qui passent obligatoirement par l'usage du stylo, du papier et de la règle.

Après l'élémentaire, la maternelle pourrait aussi accueillir des ordinateurs : "Les écoles rouennaises ne sont pas actuellement équipées mais un travail sur la dotation en ordinateurs est en réflexion", annonce Christine Malot. L'utilisation devrait en être limitée, Leila Cany de Carbonnieres l'espère "En maternelle c'est inadapté. L'enfant a besoin de découvrir son environnement immédiat en expérimentant, par la manipulation. Il ne faut pas aller trop vite." Mais le propre du numérique n'est-il pas de se propager à une vitesse folle ?