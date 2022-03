Grandes marées : il se noie dans une grotte de Lion-sur-Mer

Ils étaient deux hommes sans domicile fixe à chercher à passer la nuit ce lundi soir dans une grotte sur le bord de mer entre la commune de Lion-sur-Mer et celle de Luc-sur-Mer... Appelés vers 22h30, les secours ont dépêché sur place des moyens maritimes et un hélicoptère de la sécurité civile. À 23h10, un moyen nautique des pompiers a récupéré les deux personnes, dont une en arrêt cardio-respiratoire. Le premier, 41 ans, a été pris en charge par les pompiers et sauvé in extremis... Le deuxième, 43 ans, est mort noyé malgré le travail d'une équipe du Service Mobile d'Urgence et de réanimation.