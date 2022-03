Paris (AFP). Ligue 1: à Guingamp, Marseille veut confirmer l'effet Michel

Marseille, vainqueur la semaine précédente contre Troyes 6-0, entend confirmer son rebond entamé avec l'arrivée du nouvel entraîneur Michel, dès vendredi à Guingamp (20h30) en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Après deux défaites inaugurales, contre Caen puis à Reims (1-0 à chaque fois), l'OM a salué l'arrivée de l'ancien meneur de jeu du Real Madrid à sa tête par un festival de buts au Vélodrome. Grâce à ce succès convaincant, Marseille est passé meilleure attaque de Ligue 1 et pointe en 13e position, avec 3 points. Son adversaire guingampais est quant à lui lanterne rouge, après n'avoir marqué aucun point lors de ses trois premiers matches. Battu à Bastia (3-0), par Lyon (1-0) et contre Nantes (1-0), l'EAG semble ne pas avoir encore digéré les départs de ses attaquants Claudio Beauvue et Christophe Mandanne. Une opposition a priori pas encore trop relevée pour empêcher l'OM de confirmer son renouveau, même si le club olympien pourrait être privé pour cette rencontre de son meneur de jeu marocain Abdelaziz Barrada, très bon contre Troyes mais touché à une cuisse. Vendredi 28 août (20h30) Guingamp - Marseille Samedi 29 août (17h00) Caen - Lyon (20h00) Rennes - Toulouse Lille - GFC Ajaccio Troyes - Montpellier Angers - Nice Reims - Lorient Dimanche 30 août (14h00) Saint-Etienne - Bastia (17h00) Bordeaux - Nantes (21h00) Monaco - Paris SG

