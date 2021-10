1 100 ans de la Normandie à Caen : “Un bouillonnement créatif”

Celui-ci s’appuie "sur notre histoire", a souligné Corinne Féret, première adjointe au maire, et devrait permettre de "développer le potentiel créatif de la scène artistique locale", a indiqué William Dubourg, de l’association ArtsAttack. D’avril à octobre, sept spectacles réunis sous le titre "Contes et légendes urbaines", seront proposés aux Caennais et aux touristes en sept lieux différents les soirs de pleine lune, afin d’ajouter du mystérieux et de l’obscur ! Le musée de Normandie s’associe à la démarche en proposant dès le 25 juin une exposition temporaire "Russie Viking, vers une autre Normandie ?". "Le titre est volontairement provocateur", a expliqué le directeur, Jean-Marie Levesque. Au total, plus de 500 pièces archéologiques seront présentées au public pour la première fois en France. L’office de tourisme de Caen embarque également pour ce voyage anniversaire en proposant trois parcours autour du couple emblématique de Guillaume le Conquérant et de la Reine Mathilde.

Une grande chasse aux trésors

"Deux des trois parcours ont été totalement revus pour l’occasion", précise Frédérique Gervais, directrice de l’office de tourisme, évoquant même un vrai "bouillonnement créatif". A l’occasion de l’anniversaire de la Normandie, une grande chasse aux trésors est par ailleurs organisée durant douze semaines, “sur un terrain de jeu vaste comme une communauté d’agglomération, celle de Caen la mer. Douze énigmes, chacune révélée au fil des semaines, seront à résoudre”. De quoi permettre à plus d’un Caennais de découvrir son histoire régionale, de 911 à aujourd’hui.

