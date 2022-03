Paris (AFP). Deux journalistes arrêtés à Paris, soupçonnés de chantage contre le roi du Maroc

Deux journalistes français, Eric Laurent et Catherine Graciet, ont été arrêtés jeudi à Paris, soupçonnés d'avoir fait chanter le royaume du Maroc en demandant 3 millions d'euros pour ne pas publier un livre contenant des informations compromettantes, a-t-on appris de source judiciaire. Les journalistes ont été interpellés après un rendez-vous avec un représentant du Maroc où ils ont reçu de l'argent, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP, confirmant des propos de l'un des avocats de Rabat, Me Eric Dupond-Moretti, sur RTL. Ils sont en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte mercredi pour tentative d'extorsion de fonds et tentative de chantage, a précisé la source judiciaire.

